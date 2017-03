Rod Stewart imita decapitación de ISIS en indignante video

Rod Stewart está en medio de la polémica, durante su vista al desierto de Abu Dhabi, simuló decapitar a uno de sus amigos, imitando una ejecución de ISIS.

El momento fue captado en video y difundido por su esposa Penny Lancaster. En las imágenes se puede ver como Stewart le pide a uno de los amigos que estaban con él que se arrodille y simula decapitarlo.

El clip de inmediato generó una ola de críticas en el Reino Unido donde el terrorista ultraislámico Jihadi John ejecutó de esta manera a los británicos David Haines y Alan Henning en 2014.

El video ya fue borrado de Instagram, sin embargo, no tardó en circular por las redes sociales, donde muchos internautas lo calificaron de ofensivo y estúpido .

Tras la polémica, Rod Stewart tuvo que dar una explicación y a través de un comunicado dijo que solo estaba “haciendo el tonto” y no dudó en pedir perdón a aquellos que se hubieran molestado :

“Es comprensible que esto haya sido malinterpretado y envío mis más sinceras disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos”

Además, Stewart intentó explicar que se trató de una ejecución del estilo Game of Thrones y no de ISIS. Sin embargo, el contexto en el que había sido realizado no dejaba lugar a dudas.

