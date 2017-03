Ana de la Reguera recupera su figura en 2 meses

#tbt la izquierda hace dos meses después de thanksgiving- reyes 😂porque pues aplique todos los holidays 😜 y ahora después de dos meses de portarme bien, juiciosa🏋️‍♀️ como dirían en Colombia #yanomequedabamiropa 😂🤣

A post shared by Ana De la Reguera (@adelareguera) on Mar 2, 2017 at 1:30pm PST