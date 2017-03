Así fue la última noche del Far West Rodeo

Después de 23 años de historia, tiempo en que el Far West Rodeo se convirtió en uno de los recintos más emblemáticos de la música grupera en la ciudad, este fin de semana cerró sus puertas de manera definitiva con la presentación del grupo Los Palominos.

La velada inició la noche del sábado con la presencia Rainbow Music y Texano Live, quienes se encargaron de poner el ambiente y levantar el ánimo con lo mejor de la música texana, norteña y grupera entre los más de 7 mil asistentes que se dieron cita en el lugar.

Posteriormente, pasadas las 12:30 horas del domingo, las luces del escenario se apagaron para dar paso a Los Palominos, uno de los grupos que más bailes realizaron y más público convocaron en el Far West Rodeo durante más de dos décadas.

Durante casi tres horas, la agrupación texana integrada por los hermanos Arreola hizo un recorrido por los éxitos que han forjado su carrera desde 1986 hasta la fecha, como Dices te quiero más, Aposté a ganar, Corazón de cristal y Nunca me olvides.

Continuaron con Mi obsesión, Te seguiré, La carta que nunca envié, La llama y El palomito, entre otras.

El evento y la historia del Far West Rodeo llegó a su fin a las 3:00 horas de este domingo.

Lo emotivo de la última noche en el Far West Rodeo

En la pantalla gigante, detrás del escenario, apareció durante todo el evento el logotipo del Far West Rodeo con la leyenda: “1994-2017. Simplemente gracias”.

Información relacionada

Cerrará sus puertas el 4 de marzo