¿Doble vida? Ariadne Díaz ya disfruta vestir de "banda"

La actriz Ariadne Díaz admitió que al inicio de las grabaciones de la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo” le costaba trabajo vestirse como cantante de banda, pero ahora lo disfruta mucho.

“Me siento padrísima. Al principio me costó un poquito pero ahorita me siento como pez en el agua. Voy de la mano de la gente de diseño, vestuario y demás. Cada vez me siento más cómoda y contenta, los vestuarios son muy producidos”, destacó.

La jalisciense agradeció el apoyo que el público le manifiesta a través de las redes sociales y más cuando se la encuentran en la calle, sobre todo para preguntarle si ella es la que canta los temas.













“Es un personaje que está llegando más allá. Si el tema ‘Para que tú me amaras’ lo están tocando es porque la gente lo está pidiendo. La gente me pregunta si es que canto y la verdad es el mejor halago. Yo les respondo que sí y que me ha costado mucho trabajo”.

Protagonizar la telenovela que produce Rosy Ocampo es uno de sus grandes aciertos porque, dice, es como interpretar a tres personajes en uno.

“A ‘Estela’, que no soy, pero juego a ser; a ‘Laura’ que quedó en el pasado y que a través de flashbacks conocerán por qué tuvo que salir de México y en esta otra donde ella canta”.

Aunque existe buena relación con Julión Álvarez y los Cardenales de Nuevo León, la actriz dijo que no existen planes de hacer una gira juntos, aunque considera que sería una aventura increíble.

“Creo que los cuatro (David Zepeda, África Zavala y Danilo Carrera) nos la estamos pasando muy bien cantando. David, por supuesto, ya tiene las tablas y los demás estamos probando y es divertido”.

Adelantó que en los siguientes capítulos de la telenovela vendrán más escenas sensuales y de cama con David Zepeda. Incuso, reveló que las recientes que salieron al aire las hizo con su pareja sentimental Marcus Ornellas y su hijo Diego observándola en el foro.

“Ha sido una gran fortuna estar con un hombre seguro que en lugar de ponerse celoso, te apoye y me diga: ‘te ves más linda así’. Me gusta que nuestro hijo, desde chiquito, lo vea de una forma muy natural, pues somos actores”.

Ariadne Díaz descartó que busque tener otro bebé así como planes de boda con su pareja. “Estamos trabajando, pero no es necesario, realmente estamos contentos así”, aseguró.

