Se filtran dos teaser de la séptima temporada de "Game of Thrones"

¡Atentos fanáticos de “Game of thrones”! Pese a que queda muchos meses para que la serie de HBO regrese a la pantalla, los primeros adelantos de cara a lo que será su séptima temporada. Un video de tan solo 10 segundos de duración fue suficiente para que la expectación comenzará a apoderarse de los seguidores de la mega producción basada en la saga creada por George R. R. Martin.

En el teaser se puede ver como la empuñadura de Guardajuramentos, la espada que Jaime Lannister (Nicolaj Coster-Waldau) le regaló a Brienne de Tarth (Gwendoline Christie), siendo sujetada por una mano. Este adelanto fue dado a conocer por la cuenta de Twitter @Jaime_Brienne.

Official HBO Game of Thrones Season 7 *In Production* tease featuring OATHKEEPER! 😁⚔️aired on hbo (credit: JCanepa) @WiCnet @WatchersOTWall pic.twitter.com/VlAu7IRKg0

— Oathkeepers 💙⚔️ (@Jaime_Brienne) 3 de marzo de 2017