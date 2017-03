Steve Aoki hizo un remix del tema de Ghost in the Shell

El productor y DJ de música electrónica Steve Aoki hizo un remix de la cinta de culto Ghost in the Shell.

El músico californiano compartió la nueva versión en sus redes sociales con algunas escenas incluidas de la cinta que se estrenará el 31 de marzo bajo la dirección de Rupert Sanders y protagonizada por Scarlett Johansson.

“Este es un gran día para mí”, comunicó Aoki a través de un comunicado. “Especialmente para mi yo de la adolescencia, cuando vi por primera vez el anime Ghost in the Shell que me plantó la semilla en mi imaginación y la obsesión por la vida robótica de ciencia ficción, la inteligencia artificial y más tarde, los planos hacia mi ideología neo futurística”.

Sin embargo a los fanáticos del tema original no les gustó nada esta nueva versión.

Escuchen aquí abajo parte del remix.



Gana pases para ver escenas en IMAX

El próximo jueves 9 de marzo a las 7:30 PM, Paramount Pictures mostrará un pietaje exclusivo en IMAX de La Vigilante del Futuro: Ghost in the Shell y cinco lectores de Publimetro podrán asistir.

Para ganar tu pase doble envía un correo electrónico a entretener@publimetro.com.mx con el asunto Ghost in the Shell, la respuesta correcta a la siguiente pregunta y tu nombre completo.

Si ganas, te enviaremos un código para descargar tu pase.