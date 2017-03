Maluma recuerda su infancia como coach de “La Voz Kids” México

Aunque desde su infancia siempre quiso ser cantante, Maluma confesó que sus papás no quisieron llevarlo al primer reality show de música que se hizo en su natal Colombia cuando tenía 13 años y querían que fuera otra cosa.

“Tenía 13 años para presentarme a un programa como la Voz Kids, imprimí el formulario, yo lo llené y se lo entregué a mis padres y a mi hermana y ninguno me quiso llevar”, contó en conferencia el cantante durante la presentación de “La Voz Kids” México donde será coach junto a Rosario, Emmanuel y Mijares.

El ídolo del reguetón del momento abundó que sus papás le decían que mejor jugara al balompié. “Que me pusiera a jugar futbol, que eso era lo mío”. Hoy es uno de los artistas con mayor impacto de la música urbana además de tener experiencia luego de haber participado en “La Voz Kids” Colombia 2014.

Bajo la producción de Miguel Ángel Fox, la sexta edición de este formato se estrenará por el canal Las Estrellas el próximo 12 de marzo siendo una apuesta cada año para Televisa y su productor.

“Esta vez es un sentimiento muy diferente, no hay tanta competencia y con los niños se siente un programa mágico”, contó Fox de las audiciones que fue grabadas el año pasado bajo la conducción de Yuri, y la co-conducción de Olivia Peralta, quien estará apapachando a los concursantes en backstage junto a sus papás.

Fox aprovecho para decir que se animó hacer la nueva versión mexicana, luego de que no le gustó la pasada emisión de La Voz… que hizo Telemundo. “No me gustó porque estaban muy forzados los coaches, el programa no tenía ritmo, los niños estaban dirigidos y es diferente a los que estamos acostumbrados a ver”, apunto.

En ese sentido Emmanuel y Mijares quienes hacen mancuerna, expresaron haber aceptado el proyecto aprovechando su “Tour Amigos”, y como padres de familia, “es un programa lleno de dulzura y amor, y mucho acompañamiento con los niños”. Aunque entienden lo que es ganar y perder gracias a su experiencia, trabajar con pequeños “es una locura”.

Quien no pudo estar en la presentación fue la tercera coach, la compositora española Rosario, debido a que se encuentra grabando la nueva versión en España, además de Yuri, pero quien sí estuvo presente fue la fashionista Olvia Peralta, quien dijo estar muy contenta por regresar a la televisión.

Aunque no se dieron a conocer los nombres de los concursantes de entre 7 y 14 años, sabemos que entre los participantes hay dos niñas conocidas, las actrices Elaine Haro y Mía Rubín (hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín), quienes alternaron el papel principal del musical “Anita La Huerfanita”.