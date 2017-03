Rosana revela lo que haría con una varita mágica

Rosana regresa a la escena musical con el disco titulado En la memoria de la piel, al que califica como el mejor de su carrera.

La cantante tuvo un estancia breve en México, ya que se encuentra en plena gira por España, donde ha agotado localidades en cada lugar que se ha presentado.

Sonriente y con una mirada cálida que invita a charlar por horas, la española señaló que no hay mejor vínculo con las personas que la música.

“Me gusta traducir el corazón y compartirlo con la gente, me gusta traducir lo que siento, lo que sale de una manera fluida. No soy una persona que hace las canciones pensando que voy a escribir, sólo intento responsabilizarme lo más posible.

“En cada uno de mis discos he sido yo en ese momento. Yo no sé si he evolucionado o involucionado o que he dado, pero evidentemente uno no es todos los días de la misma manera, uno va aprendiendo y refuerza las cosas buenas en cada disco. He intentado ser yo y eso me ha regalado que cada disco sea diferente, uno escucha cada disco mío y sabe perfectamente cómo estoy, porque escribo como decimos en España: ‘Me quedo en pelotas en el papel en blanco’”, señaló Rosana.

La cantante sabe que tiene el don de enamorar con sus canciones, que para muchos es una especie de medicina.

“Pensar en eso es como un flash, al cual no hay que hacerle mucho caso, porque si le hago caso a ese poder que consiguen las canciones, me despegaría mucho del suelo y a mí no me gustaría. Procuro ser consciente que la música en general es una buena medicina, pero no me hace sentirme especial; simplemente porque amo lo que hago y tengo la suerte de compartirlo con la gente”.

Añadió que sabe de algunos casos, en los que su música ayuda a algunos enfermos: “Sé de un niño autista que se comunica cuando escucha mi música o alguien que estaba en coma escuchaba mi canción apretaba la mano… eso me hace crear más canciones”.

Adelantó que siempre hace los discos con las mismas ganas, pero a partir de En la memoria de la piel, espera hacer aún mejores álbumes.

“Espero que haya una evolución, del primer al último álbum, pero algún ingrediente similar deben llevar para que la gente los enlace. Este disco tiene que ver con las emociones, es tan grande y pequeño a la vez… es como una suave brisa”.

El poder de la varita mágica

A Rosana le preguntamos qué haría si tuviera en su poder una varita mágica y así respondió:

“Que de verdad todo el mundo, pero todo el mundo, tuviera las mismas oportunidades, me encantaría lograr eso. Si todo el mundo las tuviera, todos estuviéramos en igualdad de condiciones, apuesto que el mundo sería otro; en realidad me gustaría escuchar: ‘somos tu y yo’ y no ‘ tu o yo’ esa es la verdad”.

Noviazgo con México

Rosana realiza una gira que durará dos años y medio, y reveló que volverá a México a finales de junio.

“Con México tengo una relación de novios porque es una etapa preciosa. Hay que vivir con los amigos y salir con los amantes; siempre quiero estar bien en esta tierra”.