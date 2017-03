Blondie y Garbage confirman concierto en México

Dos de los mejores actos del rock se unirán para encabezar una gira el próximo verano: Blondie y Garbage Rage and Rapture Tour. Dicha gira pasará por la Ciudad de México, para presentarse el 14 de agosto en el Palacio de los Deportes.

De acuerdo con el comunicado, la preventa para Tarjetahabientes Citibanamex iniciará los días 13 y 14 de marzo, y la venta general el 15 de marzo a través del sistema Ticketmaster, así como en las taquillas del recinto.

La noticia llega justo después del anuncio del nuevo álbum de Blondie, Pollinator, que saldrá a la venta el próximo 5 de mayo, y en el que la legendaria banda reclutó el talento de músicos y artistas como TV On The Radio, Sia, Charli XCX, Laurie Anderson, Orange Blood, Joan Jett y Jhonny Marr (The Smiths/ Modest Mouse), así como del guitarrista de The Strokes, Nick Valensi.

“Anunciamos que estábamos trabajando en algo nuevo y les pedimos canciones a algunas personas y tuvimos muchas respuestas, estoy muy contenta del resultado que obtuvimos. Fue un nuevo acercamiento para nosotros el haber incorporado nuevas cosas. Siento que con todo lo que hicimos en el pasado y estas nuevas ideas y sonidos se complementan en un círculo perfecto, uniendo todo en una misma cadena de eventos que se mueven en forma circular”, explicó Debbie Harry sobre el nuevo álbum.

Mientras que Garbage lanzó su sexto álbum de estudio, ‘Strange Little Birds’, en junio pasado con una gran respuesta por parte de sus fans.

“Para mí este disco tiene mucho más que ver con el primer disco que con los posteriores. Es como regresar al principio a cuando éramos principiantes, y en parte eso es el resultado de no tener que responderle a nadie”, comenta Shirley Manson sobre ‘Strange Little Birds’, el cual editaron bajo su propio sello: STUNVOLUME.

Precios:

Sección A: $1,680

Sección B: $1,280

Sección C: $880

Sección D: $580

Sección E: $380

*NO INCLUYEN los cargos por servicio de Ticketmaster