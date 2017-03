Emma Watson arruinaba las escenas de "Harry Potter"

Como parte de la promoción de la película “La Bella y La Bestia”, Emma Watson visitó el programa de Jimmy Kimmel, donde no solo habló de su personaje en el clásico de Disney, sino que también revivió los momentos más “traumantes” durante el rodaje de “Harry Potter y la piedra filosofal” a lado de sus amigos Daniel Radcliffe y Rupert Grint.

Y es que tanto era el entusiasmo de Emma en que su personaje de “Hermione Granger” fuera perfecto, que inconscientemente arruinaba los diálogos de sus compañeros frente a la cámara.

“Chris Columbus me decía: ‘Emma, lo estás haciendo otra vez, estás susurrando las líneas de Dan’. Me disculpaba, pero no podía evitarlo, era una perdedora, pero me encantaban los libros y quería hacer bien mi trabajo, y bueno, creo que me pasé”, aseguró a Kimmel, luego de que éste le mostrara un video recordando los momentos.