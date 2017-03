Kim Kardashian llega a grabaciones de filme sin ropa interior

La polémica socialité, protagonista de su propio reality, llega al cine y lo hace de la manera en que sólo ella puede hacerlo: causando polémica.

Esta vez, Kim Kardashian West llamó la atención en el set de grabaciones del filme Ocean’s Eight, en el que realizará un cameo, al llegar con un vestido transparente y ¡sin ropa interior!

Kardashian, de 36 años, se aventura a entrar en el mundo del cine, junto a reconocidas figuras como Sandra Bullock y Rihanna, decidida a no dejar nada a la imaginación.

Las imágenes, que fueron publicadas por el diario Daily Mail, fueron compartidas en redes sociales.

