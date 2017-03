Metallica presume récord por conciertos en Ciudad de México

Tras una semana de actividad en la Ciudad de México, Metallica compartió la que sería su última foto en territorio nacional con una sorpresa: rompieron récord.

Integrante de Metallica queda hipnotizado en visita al Mercado de Sonora

De acuerdo la banda, los tres conciertos continuos que ofrecieron en la CDMX hicieron historia al convertirse en las fechas con más asistentes en la trayectoria del Foro Sol en la que se contabilizaron 97,444 personas reunidas.

Este fue el mensaje que compartieron:

Muchas Gracias Mexico! 197,444 of you showed us so much love that we broke the record for the most people to attend three shows at Foro Sol! pic.twitter.com/EQUnZzFlan

— Metallica (@Metallica) March 8, 2017