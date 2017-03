Pablo Larraín, un cineasta sin fronteras

Tiene sólo nuevo títulos en su trayectoria, entre largometrajes, series de televisión y documentales.

Poseedor de un estilo propio, que igual ofrece una mirada crítica a la historia chilena contemporánea, y logra narrar temas universales. Recientemente estrenó Jackie, su primera incursión en idioma inglés en el cine.

Ahora, el director Pablo Larraín presenta una mirada distinta y épica a la vida del poeta Pablo Neruda desde los ojos de un ambicioso detective (Gael García Bernal) obsesionado con arrestarle.

En entrevista con el cineasta chileno, nos habla sobre Neruda que llegará a las salas de cine este 10 de marzo.

Te gusta mostrar otro lado de la historia, ¿así como fue con Jackie ahora con Neruda?

— Neruda es una figura tan compleja, que tardé casi ochos años en realizarla. Estoy interesado en derribar los mitos que rodean a ciertos íconos, no sólo de Chile sino del mundo. Todo se cuenta desde el punto de vista escéptico de Gael García Bernal, lo que permite un balance, de un retrato que para muchos podría ser complejo.

¿Siempre buscas mostrar claroscuros?

— La verdad… no sé. Me gustar mostrar diferentes ángulos, no sólo algo biográfico. En Neruda, se luchó contra ese hombre que fue un poeta increíble y su lado político. Era un personaje lleno de claroscuros, era un coleccionador de objetos raros y existen muchas cosas que aún se mantienen en secreto. No tratamos de mostrar lo malo, sino que dejamos que el espectador cuestione esa historia que se proyecta en la pantalla grande.

¿Tenías un tipo de obsesión con Pablo Neruda?

— Es algo lleno de contradicciones, porque Pablo Neruda, es una de las personas de las cuales más se escribe, se habla, se piensa y se lee y, en cambio, es de las personas que menos conocemos. Quizá me obsesiona esa parte, pero el filme es más lo que rodea a esta leyenda.

¿Tus historias son más reales o de ficción?

— No se puede crear una historia sin un poco de ficción (risas).

¿Podría describir Pablo Larraín al cineasta?

— Es difícil (risas), porque al final somos la misma persona. Quizá un poco más divertido el cineasta, pero ambos apasionados al tomar decisiones. El cineasta cuando tiene algo en la mira, lo consigue sin pensar en las buenas o malas repercusiones, no pide permiso para hacer las cosas; en cambio, Pablo es más tímido pero le gusta ver hacia el futuro.

¿Crees que Latinoamérica está cambiando?

— ¡Claro! Hay una constante evolución, eso no quiere decir que se olvide lo pasado. No podemos fingir todo lo que nos ha hecho daño, seguimos adelante a pesar de las cicatrices. Creo que ya no estamos quietos y tratamos de tener conexiones con el mundo para sobrevivir. El pasado me inquieta mucho, pero el futuro me llena de esperanza, todo es un reto.

A través de las películas podemos alcanzar retos, exponer una mirada, con la única intención de alcanzar un cambio personal o grupal. Siempre me gusta decir que un director es como un niño con una bomba en la mano, es todo un peligro.

¿Algún tema que evitas llevar a la pantalla grande?

— No hay ninguno, así en especial. Lo único que busco en cada proyecto es tener una conexión con los personajes, necesito sentir amor y compasión por ellos, porque si no pierdo toda inspiración.

Alguna vez me preguntaron si había un personaje de la historia que evitaría en una película, y me respuesta inmediata fue Pinochet, le tengo mucho coraje a ese hombre.





¿De qué trata Neruda?

En 1948, el senador y escritor Pablo Neruda acusa al gobierno chileno de traicionar a los comunistas en el congreso. El presidente González Videla lo desafuera y ordena su captura. El poeta emprende la huida del país junto a su mujer. Mientras es perseguido por el prefecto de la policía, Neruda comienza a escribir Canto general y se convierte en símbolo de la libertad y leyenda literaria.

