Edith González no le teme al cáncer, pero toma en serio su tratamiento

La actriz mexicana Edith González, quien en agosto de 2016 reveló que padece cáncer, consideró que no se debe tomar en serio a la enfermedad, pero sí al tratamiento.

“Todos los que tenemos enfermedades terminales sabemos lo que eso significa y no vale la pena tomárselo en serio. Hay que tomarse en serio los tratamientos, lo he dicho y lo he repetido. Hay que tomarse en serio la cura, la ciencia”, dijo.

Mientras eso sucede, añadió, por dentro se debe vivir y ser feliz, construirse y empoderarse.

“Nadie me va a quitar mi feminidad, mi sexualidad ni mi sensualidad, por encima de todo están mis ganas de amar”, destacó durante la alfombra roja con motivo del nuevo número de una revista que la consideró entre las “31 Mujeres que amamos”.

Sin platicar detalles del tratamiento complementario que sigue para erradicar su problema de salud pues, subrayó, es un tema serio y profundo como para hablarlo mediante una “entrevista banquetera”, aseguró que se siente bien casi desde el segundo mes en que fue diagnosticada de cáncer de ovario.

“Afortunadamente estuve en manos de grandísimos doctores, estoy muy bien aconsejada y asesorada”.

Externó que para librar esa enfermedad “todo se vale si el paciente tiene fe en que tal medicamento, terapia o tratamiento lo va a curar”.

“Si te hace creer eso, si te hace sentir que vas a salir adelante, está bien, sólo no hay que dejar de ir de la mano de la ciencia. Todo tratamiento alternativo, porque yo estoy en tratamiento complementario, se vale, pero nunca dejar a la ciencia. Es un gran consejo”, añadió.

Durante el encuentro con la prensa Edith González hizo énfasis en la importancia de que en el sector salud de México se apliquen tratamientos preventivos y no hasta que se diagnostique una enfermedad grave.

“Hay muchas aristas que se tienen que cuidar. He platicado con representantes del sector salud y te preguntas: ‘¿por qué no se toma a la inmunología, que es la tendencia del siglo 21, como punta de lanza para salvar vidas?

“Pero dicen que no porque no está aprobado por los gringos, pero eso es allá y allá ni nos pelan (hacen caso). Entonces inventemos nuestras formas. Si estamos ante un mundo controversial, contra un nuevo manejo, inventemos lo nuestro. Lo mío en este momento es reinventarme y revivir, así como amar a profundidad”.

A sus 52 años la protagonista de telenovelas como “Bianca Vidal” (1982) y “Doña Bárbara” (2008), entre otras, resaltó que está a favor de la inmunología, es decir “que tu cuerpo aprenda a pelear”.

También dijo que ha pensado en que el cáncer que la ataca derive en algo positivo como crear una fundación y escribir un libro en el que exponga su caso. “Esto no es un por qué, sino un para qué”.

Por otro lado, enfatizó que se siente muy amada, contenta y respetada, tratando de ser digna portadora de una voz femenina, aunque confió en que algún día tanto hombres como mujeres festejen su día juntos y no divididos.

Acerca de su hija Constanza mencionó que es “una niña tierna, amorosa, con un gran corazón. Es empática y digna representante de la Generación Z”. Reveló que está interesada por incursionar en el espectáculo pero a la mera hora la adolescente de 12 años le dice: “bueno, no sé, mamita”.

Tras descartar un regreso a la obra “Aventurera”, pues considera que esa época ya pasó y el público debe gozar a Susana González, adelantó que este sábado iniciará la filmación de una película de “título larguísimo”.

“Es una trama compleja, complicada, sobre la revolución de no sé. Es rarísima, pero estará buena, Estudié mi papel de mamá de la protagonista de siete años y cuando tiene 17 años. Serán tres días de filmación”.

También planea levantar una pieza teatral, pero no halla al director adecuado.