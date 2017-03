¿Lo humillaba? Revelan video de cuando Eugenio Derbez fue edecán de Chabelo

Para llegar a la persona exitosa que es hoy en día, Eugenio Derbez tuvo que comenzar desde abajo. Y como pocos saben, el comediante inició su carrera como edecán del desaparecido programa “En Familia… con Chabelo”, donde acercaba el micrófono a los concursantes y sacaba las fichas de las famosas catafixias.

En el siguiente video se puede observar a Chabelo interactuar con el hijo de doña Silvia Derbez, un tanto serio ante los comentarios del conductor Xavier López.

Después de haber participado en programas como “Cachún cachún ra ra!” y “¡Anabel!”; Derbez probó las mieles del éxito cuando salió al aire “Al derecho y al derbez”, para finalmente colocarse entre los favoritos del público con “La familia P. Luche”.

Con los años, el guionista, productor y empresario decidió probar suerte en el cine y en Hollywood, fue así como comenzó con pequeñas participaciones en algunas películas. Sin embargo, fue cuando estrenó la película “No se aceptan devoluciones” cuando su trabajo sobresalió a nivel internacional.

En la actualidad, Eugenio Derbez se prepara para el gran estreno de “Cómo ser un latin lover”, la nueva película que estelariza junto a Salma Hayek y Raquel Welch.

“Por ahí hay un tráiler donde se me ve una panza gigantesca, y no fue efecto de la computadora, me costaron cinco meses de sacrificio y tener que comer pizza, tacos, sufrí mucho. Luego, ahora a bajar la panza, ya llevo una dieta rigurosa para desaparecer la lonja y no se vea la condenada”, aseguró en entrevista con Maxine Woodside.