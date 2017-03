Ed Sheeran saldrá en Game of Thrones temporada 7

David Benniof, productor de Game of Thrones y Sophie Turner, actriz que da vida a Sansa Stark anunciaron en el Festival South by Southwest que Ed Sheeran aparecerá en un episodio de la séptima temporada de Game of Thrones.

“Por años, tratamos de llevar al show a Ed Sheeran para sorprender a Maisie (Williams) y este año finalmente lo logramos”, dijo Bennioff durante un panel en el festival que se realiza en Austin, Texas, haciéndole una señal a Williams quien es una gran fanática del músico.

No se dieron más detalles sobre el guión o el personaje que interpretará Sheeran en la serie, sin embargo un vocero de HBO informó a la revista Variety que “Tendrá un personaje. Sin mayores detalles”.

Sophie Turner agregó, “Sigo esperando a Bieber”, haciendo referencia a Justin Bieber a lo que Weiss replicó, “¿Estás esperando a Biebs? Temporada 9”, bromeó.

La séptima temporada de Game of Thrones llega a HBO el 16 de julio de 2017.