Ivonne Montero sin pudor frente a las cámaras de Playboy

Además de las impactantes y candentes fotografías para las que posó Ivonne Montero en edición de abril de la revista Playboy, la cantante y actriz capitalina regaló algunas íntimas declaraciones a la publicación.

«Soy mucho más pudorosa cuando no existe una cámara o un público enfrente. Cuando salgo, por ejemplo, casi no uso minifaldas ni escotes tan profundos. Pero cuando estoy cantando mi imagen me lo exige», confesó.

La actriz de 42 años es recordada por su interpretación de «Rosa» en «El Tigre de Santa Julia» al lado de Miguel Rodarte, así como su más reciente intervención en «La isla», confiesa que siempre atrajo los personajes más subidos de tono.

«Cuando empecé mi carrera en Televisa siempre me tocaba representar papeles de mujer fatal, de amante o de prostituta. En ese entonces estaba muy marcado que las morenas con curvas hiciéramos esos personajes», comentó.

Sin embargo ella en realidad creció siendo una chica tímida pero eso sí, muy femenina.

«Era muy femenina y a la vez era tímida y callada, muy apegada a mi mamá» situación que se acrecentó pues desde muy pequeña emanaba sensualidad.

«Desde que era niña me convertí en mujer, cargo con un alto nivel de sensualidad. Sé que es un arma para trabajar. Yo soy mucho más sensual, en el sentido de aquello que estimula los sentidos, que sexy, que lo percibo más como lo que te mueve a lo erótico».

