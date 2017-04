Cartelera con los estrenos de películas en este fin de semana

Cordero de Dios (Les innocentes)

Drama. Cinta francesa que narra la historia real de unas monjas polacas embarazadas tras ser violadas por las tropas rusas tras terminar la II Guerra Mundial. Agosto de 1945. Un monasterio cerca de Varsovia (Polonia) alberga un oscuro secreto.

Mathilde Beaulieu es una joven médico enviada por la Cruz Roja con el fin de garantizar la repatriación de los prisioneros franceses heridos en la frontera entre Alemania y Polonia. Pero la sorpresa llega cuando descubre que una gran parte de las hermanas del convento están embarazadas por soldados del Ejército Rojo.

Aunque Mathilde es inexperta, deberá aprender a sacar adelante esta inusual situación y ayudar a las hermanas.

Voraz (Raw)

Terror. Filme francés que cuenta la historia de Justine, una joven de 16 años, vive en una familia donde todos son veterinarios y vegetarianos. Es una estudiante brillante y prometedora, pero al ingresar en la facultad de veterinaria descubre un mundo decadente, despiadado y peligrosamente seductor.

Durante la primera semana, obsesionada por encajar con sus compañeros de clase, se aleja de los principios que le han inculcado su familia, y come carne cruda por primera vez.

Las consecuencias no tardan en llegar, y la joven empezará a desvelar su verdadera naturaleza.

Cinta recomendada para mayores de 18 años.

Campamento Carrusel

Infantil. Película brasileña. El grupo de Carrusel está de vacaciones de la Escuela Mundial y los amigos se reúnen en el campamento Panapaná, donde se embarcan en nuevas aventuras. Juntos, ellos vivieron días increíbles, participando en juegos y niñerías organizadas por el señor Campos, un viejito muy simpático, que hace todo para que los niños se diviertan al máximo.

Mientras los niños se divierten, Gonzáles, funcionario de una empresa capitalista, aparece en el campamento con la misión de comprar el terreno para transformarlo en una fábrica que contamina.

El villano pretende sabotear el Panapaná para obligar al señor Campos a cerrarlo, pero el hábil grupo de la Escuela Mundial se une para ponerse en el camino de sus planes y mantener el campamento funcionando.

XX: pasión por el horror

Terror. Se trata de la primera antología de terror en la que las mujeres son las creadoras y protagonistas. El reparto está conformado por Melanie Lynskey, Sheila Vand, Mike Doyle, Natalie Brown, Angela Timbur, Kyle Allen, Peter DaCunha, Peyton Kennedy, Breeda Wool y Christina Kirk.

El filme de 80 minutos está conformado por cuatro historias (cortometrajes): The box, The birthday party, Don’t fall y Her only living son, dirigidas por Roxanne Benjamin, Karyn Kusama, Annie Clark, más conocida como St. Vincent, y Jovanka Vuckovic.

Rápidos y furiosos 8

Acción. Con Dom y Letty de luna de miel, Brian y Mia fuera del juego y el resto de la pandilla exonerada de todo cargo, el equipo está instalado en una vida aparentemente normal.

Pero cuando una misteriosa mujer (Theron) seduce a Dom (Diesel) para regresar nuevamente al mundo del crimen, se ve incapaz de rechazar la oportunidad, traicionando así a todo el mundo cercano a él. A partir de ese momento todos se enfrentarán a pruebas como nunca antes habían tenido.

Desde las costas de Cuba y las calles de Nueva York hasta las llanuras del mar de Barents en el océano Ártico, nuestra fuerza de élite recorrerá el globo para impedir que un anarquista desencadene el caos en el mundo… y por supuesto para traer de vuelta a casa al hombre que les hizo una familia