Good Charlotte encabezará el cartel del Warped Tour MX

La banda estadounidense Good Charlotte encabezará la primera edición del Warped Tour MX, encuentro musical que se llevará a cabo el 27 de mayo en el Foro Pegaso, en la capital del Estado de México.

Mediante un comunicado de prensa, este festival dio a conocer a las primeras agrupaciones confirmadas, entre ellas, Never Shout Never, Echosmith, Hatebreed, División Minúscula y Mayday Parade, Suicide Silence, Insite, Tsunami Bomb, Alesana, Thermo, I See Stars, Here Comes The Kraken, Cerberus y Sputnik.

Good Charlotte es una agrupación originaria de Waldorf, Maryland, conformada por Joel Madden, Benji Madden, Billy Martin y Paul Thomas es considerada una las principales líderes del punk rock de inicios de 2000.

De acuerdo con la información proporcionada, este encuentro contará con más de un escenario, actividades culturales y otro tipo de atracciones para crear una experiencia completa al público.

Los boletos pueden adquirirse en sistemas Superboletos o en la taquilla oficial del festival ubicada en Dakota #147 Col. Nápoles o taquilla de Foro Pegaso.

The Warped Tour

Es un festival de música itinerante que ha visitado varias ciudades de Estados Unidos desde 1995. Es el festival más grande en el país que ha recorrido más ciudades en su historia.

