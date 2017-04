Netflix libera intenso primer minuto de la nueva temporada de Orange is the New Black

Sin duda, la quinta temporada de Orange Is the New Black es una de las más esperadas y sí, Netflix ya nos dio un pequeño adelanto de lo que veremos luego del final en el que vimos a Daya disparándole a un oficial en lo que parece un motín.

Los rumores apuntan que luego de la muerte de Poussey, perdón por el spoiler, las reclusas están más furiosas que nunca y dispuestas a tomar el control. La nueva temporada transcurrirá en los acontecimientos de tres días y lo que sucede ‘en tiempo real’ mientras las reclusas se amotinan.

Los 13 episodios estarán disponibles el 9 de junio y sí, se espera que la historia de Piper Chapman siga cautivando a los usuarios de la plataforma. Morimos por verla.