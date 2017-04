Vin Diesel: Rápido y furioso hasta el final

Hay que recordar que la cinta Rápidos y furiosos 7 (2015), fue una de las películas más rápidas en superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla y la sexta cinta más grande en la historia, ahora regresa con una nueva entrega para la saga más popular de todos los tiempos: Rápidos y furiosos 8.

Vin Diesel es un hombre que gusta hablar de su trabajo y poco de los temas que le incomodan o que le traen recuerdos tristes. En los últimos días, el actor ha sido protagonista de varias noticias, por ejemplo, cuando lloró al recordar al fallecido, Paul Walker; además de las supuestas peleas con su coprotagonista Dwayne Johnson. Pero para Vin, quien se encuentra en plena promoción de la cinta, sólo hay que dirigir las cosas por el camino correcto.

¿Es cierto que es una cinta más oscura?

— Creo que sí… es muy oscura. Mi personaje está en constante conflicto, se inclina por el lado oscuro y un poco a lo negativo y malo. Trae mucha emoción desde la séptima película y muestra menos corazón en esta nueva entrega; es más sangre fría y poco corazón… definitivamente es más oscura.

¿Qué fue lo más difícil de conservar para esta nueva entrega?

— El personaje de Letty interpretado por Michelle Rodríguez. Todo mundo daba por muerta a Letty, incluyendo los productores; así que fue una lucha fuerte para hacer que ella se quedara, porque es el centro de unión de todos los personajes que participan en la saga.

Parecieras dominar todo en la saga, ¿te genera estrás cada entrega?

— Nunca dominas todo, porque es una cinta de acción, golpes y persecuciones. Nunca está por demás entrar a la escuela de manejo para estar al 100 en la conducción de los vehículos y aprender nuevos trucos… tú sabes.

Normalmente las indicaciones de los directores siempre son de “gira a cierto grado”, y para eso no debes perder la concentración; al final es un juego, que si no pones atención puedes perder el control. Normalmente me piden no hacer las escenas peligrosas, pero me gustan demasiado.

¿Qué tanto te sorprendió el trabajo del director F. Gary Gray?

— Es un director al que le gustan los desafíos. Cuando se enfrentó para asumir una de las mayores franquicias de Universal Pictures, Gray se sintió intrigado, pero logró encontrar varios retos que lo inspiraron para dirigir una cinta extrema y hasta los límites. Trajo algo diferente a la franquicia, es una historia completamente distinta.

¿La familia es importante?

— ¡Claro! En la cinta se manifiesta, hay problemas pero al final hay lazos muy fuertes. Ahora somos capaces de explorar este reino diferente de emociones con Dom enfrentándose a su familia. En lo personal, ya no me arriesgo mucho en las escenas, pues tengo una familia. Tengo tres hijos que hacen que mi regreso a casa sea placentero.

¿Cómo inspirarse para no caer en lo mismo?

— El destino de la saga aún está en pleno desarrollo. Todo es cuestión de planear ideas innovadoras para fundamentar las distintas películas. Nos seguimos sorprendiendo con lo que aún puede generar cada cinta, sobre todo porque sigue provocando distintas reacciones en la audiencia.

¿Qué es lo que más defiendes en tu vida?

— La independencia. Siempre he pensado que para avanzar no se necesita de nadie. Claro que necesito a mi familia, hijos y amigos pero esa parte de caminar solo, siempre ha sido una constante en mi vida. Me gusta estar alejado del bullicio, soy muy protector y evito salir; además, en casa tengo a mis mayores fans.

Villana de altura

Fue la reina malvada de Blancanieves y ahora Charlize Theron se enfrenta a su segunda villana, una ciberterrorista sin escrúpulos llamada Cipher.

“Es la primera villana mujer de la franquicia. Aunque es muy malvada, hay algo genial en ella”, dijo la actriz sudafricana durante una de las proyecciones de la cinta.

La primera villana de la saga. Foto | Universal Pictures.

¿De qué trata?

Justo cuando Dom y Letty celebran su luna de miel; Brian y Mia se han retirado del juego, y el resto del equipo se ha desintegrado en busca de una vida común y corriente; una misteriosa mujer (Charlize Theron), intentará seducir a Dom para convencerlo de regresar a la vida criminal que tanto lo acecha traicionando a quienes lo rodean y enfrentándose a retos nunca antes vistos.

Contenido relacionado: