Abigail Breslin de Scream Quinns revela que fue agredida sexualmente

La actriz norteamericana que participa en la serie de Scream Quinns, Abigail Breslin reveló en su cuenta de Instagram que fue agredida sexualmente.

La joven de 20 años tomó la oportunidad con motivo del mes de la Conciencia sobre la Agresión Sexual para revelar el secreto que había mantenido durante años.

La joven compartió una imagen donde se lee “No estás obligado a tener sexo con alguien con quien estás en una relación. Salir no es consentimiento, el matrimonio no es consentimiento” y agregó como nota, “Yo conocía a mi agresor”.

El posteo supera los 11 mil me gusta en Instagram y muchas personas han comentado que también ellos conocían a su agresor.

Después de esta fuerte declaración, Breslin recibió el apoyo de todos sus seguidores y agradeció en su cuenta de Twitter:

“Más allá del agradecimiento por el inmenso apoyo respecto a mi posteo de anoche en Instagram. Soy muy afortunada de tener todas sus amables almas en mi esquina”.

so beyond thankful by the immense support regarding my IG post last night. I am so lucky to have all of you kind souls in my corner. 💕

— Abigail Breslin (@yoabbaabba) April 12, 2017