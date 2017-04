Harry Styles habla por primera vez de su relación con Taylor Swift

Aunque Harry Styles haya vivido un ascenso meteórico a la fama, no ha concedido muchas entrevistas en su carrera. En la nueva edición de la revista Rolling Stone, se incluye una extensa entrevista con el cantante hecha por el director de la cinta “Casi famosos”, Cameron Crowe.

La conversación abarca diversos temas, entre ellos el breve romance que vivió con Taylor Swift en 2012. Al menos dos de las canciones del álbum 1985, de Swift fueron inspiradas en dicha relación. Se comentó que Style y Out of the Woods surgieron de dicho noviazgo.

“No sé si fueron acerca de mí o no. Pero el tema es, que ella es muy buena. Sus canciones están por todos lados”, relata Styles a Crowe, “Yo escribo a partir de mis experiencias, todo mundo lo hace. Soy afortunado si todo por lo que pasamos me ayuda a crear canciones así de buenas. Eso es lo que le llega a tu corazón. Las cosas que más te cuestan decir y las cosas de las que menos hablo. Esa es la parte acerca de dos personas. Yo nunca voy a contarle a alguien todo”.

Ante la pregunta si tiene algo que decirle a Swift, Harry respondió “Hay cosas que no funcionan. Hay muchas cosas que pueden estar bien y seguir mal. Al escribir canciones acerca de temas como ese, me gusta hacerlo acerca del tiempo que estuvimos juntos. Celebrar el hecho de que fue algo poderoso y que te hizo sentir algo, más que decir ‘esto no funcionó y está mal’. Y si te encuentras a esa persona, quizá sea incómodo, quizá tengas que beber algo… pero compartieron algo. Conocer a alguien nuevo, compartir esas experiencias, es lo mejor del mundo. Así que gracias”.

La entrevista

Otros temas en la entrevista fueron Zayn Malik, su ex compañero en One Direction, ya que desde que dejó el grupo en 2015, Malik ha hablado mal del mismo diciendo cosas como “no es música que yo escucharía”. Sobre esto, Styles respondió:

“Creo que es una vergüenza que se sintiera así, pero nunca le desearé otra cosa que no sea suerte a quien hace lo que ama”, y agregó “Si no estás disfrutando lo que haces y necesitas hacer otra cosa, debes hacerlo. Estoy contento de que ya esté haciendo lo que le gusta y le deseo buena suerte”.