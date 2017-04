Janett Michel inspirada por Alejandro Sanz

Hace un año, Janett Michel comenzó su carrera profesional como cantante. Mucho ha aprendido en el camino, y sabe que las alianzas son claves para avanzar a paso firme.

La cantante tapatía es sobrina directa de Jaydy Michel, quien fuera esposa de Alejandro Sanz, este último quien apoya sus inquietudes artísticas.

“Hace unos meses hice un video del cover Deja que te bese de Marc Anthony, y sin esperarlo, Alejandro Sanz, lo compartió y eso me llegó de sorpresa; sobre todo que me reconociera como su sobrina, a pesar de ser mi tío político, siempre me ha apoyado y eso me da mucho gusto. Siempre me ha aconsejado y espero que más adelante se pueda dar un dueto”, comentó Janett Michel.

También señaló que convivió con Sanz cuando aún era la pareja de Jaydy Michel en España.

“Él es parte de mi inspiración, siempre me dijo que me preparara para tenerle algo nuevo que ofrecerle al público. Hay que dar pelea fuerte en está competencia musical. Hay que ser auténticos y aprovechar los dones propios, porque es lo que te hace sobresalir ante los demás”.

La cantante sueña con hacer un dueto o participar en algún concierto de Alejandro Sanz, pero sabe que todo llegara a su tiempo; mientras sigue desarrollando lo que será su disco debut, del que ya se desprenden las canciones Déjame ir y Esta vez.

Para Janett Michel, el camino ha tenido sus obstáculos, pero reconoce que -hoy en día- hay mucha competencia.

“Es una carrera en la que hay que estar al día, estarse renovando y sobre todo en contacto con los fans a través de las redes sociales, que es la manera en que me comunico con ellos. Siempre trato de subir fotos o videos de lo que hago a diario; ahorita estamos con la promoción del video de Déjame ir”.

Con un sonido fresco que tiende hacia el indie pop con un poco de rock y folck, la cantautora comienza a llegar con su música a todo el país.

“Estamos haciendo promoción, organizando viajes, ya me he presentado en Oaxaca, Monterrey, Zacatecas, Puerto Vallarta y Guadalajara, pero arrancaremos con nuevos lugares en este 2017, porque el sencillo ya está en todas las plataformas digitales y ya suena en radio en otras ciudades”.

Tía famosa

Jaydy Michel ha realizado una carrera en el modelaje. Fue la pareja de Alejandro Sanz con quien tuvo a su hija Manuela; ahora está unida al jugador Rafael Márquez. Janett Michel reveló el tipo de apoyo que recibe de su tía.

“Siempre me dice que le eche ganas, pero ella quiere que lo haga más por mi cuenta. Me gustaría que compartiera lo que hago en las redes sociales, sería un gran apoyo”.