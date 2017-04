Billy O'Reilly pierde empleo en Fox News Channel

La empresa matriz de Fox News Channel despidió a Bill O’Reilly el miércoles tras una investigación por señalamientos de acoso sexual, con lo que pusieron un final sorprendente al programa más popular del canal de noticias y al presentador que definió el carácter fanfarrón de la cadena por 20 años.

O’Reilly perdió su empleo el mismo día que fue fotografiado en Roma dándole la mano al Papa Francisco.

La caída del personaje más conocido de Fox, y el más lucrativo, comenzó con un reportaje del 2 de abril en The New York Times sobre cinco mujeres a las que se les habían pagado un total de 13 millones de dólares para que no denunciaran incidentes desagradables con O’Reilly quien ha negado cualquier conducta incorrecta. Decenas de sus anunciantes rompieron sus contratos en cuestión de días, a pesar de que el nivel de audiencia de O’Reilly aumentó.

La salida de O’Reilly surge nueve meses después de que su exjefe, el director general de Fox News Roger Ailes, fuera despedido señalado por acoso sexual.

Tras la historia del Times, 21st Century Fox dijo que había pedido a la misma firma de abogados que investigó a Ailes que revisara el comportamiento de O’Reilly. Los líderes de 21st Century Fox Rupert Murdoch y sus hijos Lachlan y James dijeron en un comunicado al personal de Fox que su decisión de despedir a O’Reilly llegó tras una “revisión exhaustiva” a las acusaciones.

“Queremos subrayar nuestro compromiso permanente para fomentar un ambiente de trabajo construido sobre los valores de la confianza y el respeto”, dijeron los Murdoch en un memorando al personal de Fox News.

Fox dijo que Tucker Carlson se quedará con el horario de O’Reilly, es la segunda vez en tres meses que Carlson reemplaza a una personalidad que deja su horario estelar. Carlson, un comentarista veterano que ha presentado programas en CNN, MSNBC y PBS, había reemplazado a Megyn Kelly en enero cuando anunció que se cambiaría a NBC. “The Five”, un talk show con cinco presentadores en rotación, que regularmente se transmite a las 5 p.m. (hora del este), se cambiará a las 9 p.m. Eric Bolling presentará un nuevo programa que se transmitirá a las 5 p.m. a partir del próximo mes, dijo la empresa.

O’Reilly, de sonrisa fácil y temperamental, solía impulsar su perspectiva populista de tendencia conservadora, desarrollada al crecer en Long Island y era rápido para callar a aquellos que no estaban de acuerdo con él. A los admiradores les encantaba su disposición para responder a las personas con poder o señalar la hipocresía de los políticos liberales y miembros de los medios de comunicación.

Su programa generó 178 millones de dólares en ingresos por publicidad en 2015, según Kantar Media. En los primeros tres meses del año su audiencia llegó a su punto mayor histórico, de acuerdo con Nielsen.

La personalidad explosiva de O’Reilly ocurría frente y detrás de cámara, uno de los acuerdos fue para una mujer que se quejó de recibir gritos en la redacción. A pesar de que de que al menos uno de los casos por acoso datan de hace más de una década y se reportó bastante en el momento, la acumulación de casos presentados por el Times lo dañaron mucho más. Para los ejecutivos de Fox las cosas no terminaron el miércoles, hay una campaña contra anunciantes, un grupo de mujeres se manifestó frente a las oficinas de Fox el martes y otra mujer, una trabajadora administrativa en Fox, llamó a un teléfono contra acoso para acusar al presentador de maltratos.

“No voy a retirarme”, dijo Lisa Bloom, abogada de la más reciente acusadora y otra de las mujeres que afirma que su carrera no avanzó porque se negó a las insinuaciones de O’Reilly.

El abogado de O’Reilly, Marc Kasowitz, afirmó que su cliente estaba siendo objeto de una “campaña brutal de difamación” y que hay una iniciativa para manchar su reputación de parte de organizaciones de extrema derecha que quieren destruir a O’Reilly por motivos políticos y financieros.

O’Reilly regresaría de sus vacaciones el próximo lunes, y se había dicho que podría enviar un mensaje a su público fiel sobre su salida del programa, pero Fox dijo el miércoles que eso no pasaría.

O’Reilly es también uno de los autores de no ficción más populares de Estados Unidos. Los libros de su serie histórica “Killing”, incluyendo “Killing Lincoln” y “Killing Reagan”, han vendido más de 1 millón de ejemplares en la versión de lujo, un logro extraño en el mundo editorial, mientras que su plataforma en Fox le permitía promover su trabajo. También ha tenido éxito con sus otros libros, de las memorias “A Bold Fresh Piece of Humanity” a “Old School”, su más reciente título que incluye pasajes que exhortan al trato respetuoso a las mujeres.

O’Reilly y el coautor Martin Dugard publicarán otro libro de la serie “Killing” en septiembre y una vocera de la editorial Henry Holt and Co. dijo que esos planes no han cambiado.

El vocero del vaticano Greg Burke confirmó que O’Reilly estuvo en la sección para invitados especiales de la audiencia general del papa el miércoles. Burke, excorresponsal de Fox News en Roma, negó haberle facilitado los boletos a O’Reilly. Estos boletos pueden ser obtenidos por una solicitud especial a la Casa Pontificia desde embajadas, altos miembros de la Iglesia o funcionarios vaticanos.

Francisco siempre se acerca a los asientos para invitados especiales al final de su audiencia para saludar rápidamente a la gente. Un fotógrafo del diario vaticano L’Osservatore Romano tomó una foto de Francisco acercándose a darle la mano a presentador.