Sergio Mayer Mori manda emotiva carta a Natalia Súbtil

Natalia Súbtil señaló que el papá de su hija, Sergio Mayer Mori, pidió irse a un retiro para recuperase de todo lo que ha vivido desde que supo que sería padre hasta este momento que ya nació Mila, pero no sabe cómo controlarlo.

Mencionó que ese lugar se encuentra en la Unión Americana pero desconoce dónde ya que no ha ido a verlo.

“Es muy espiritual aunque no lo creas, pidió tiempo para ir, que le diéramos chance para recuperarse y a mí me pareció excelente, es en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero no sé dónde”, señaló a JDS la modelo brasileña.

La única señal que tiene del él es una carta que le mandó ayer de la cual dio algunos detalles de lo que dice el escrito. “Son cosas de nosotros, qué cómo está Mila, que si necesita algo, que la extraña mucho, mándame fotos y así”, abundó Natalia.

Por ahora, la también actriz dice hacerse cargo de su hija con apoyo de sus ex suegros Sergio Mayer y Bárbara Mori, mientras el joven músico regresa a México. “Es su hija y tiene todo el derecho a verla, yo no le voy a negar nada”.

En la última plática que tuvieron, Sergio junior le contó que los medios no son de su gusto y lo único que quiere es cantar.

“A él no le gusta esto, es lo que le puede brincar un poquito, la música es lo que le gusta y lo platicamos siempre. ‘Me encanta la música pero ya no quiero pasar por todo este proceso, yo sólo quiero cantar, irme y feliz”, contó la también actriz.

Natalia desfiló por una alfombra roja que organizó una marca con motivo del próximo estreno de la película “Rápidos y Furiosos 8”, cinta de la que abundó, ella iba a ser parte del elenco pero, “como me embaracé de Mila ya no pude”, finalizó.