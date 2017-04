Mia Khalifa desata polémica por broma sobre VIH

La ex actriz de películas porno, Mia Khalifa, fue blanco de críticas en redes sociales por una broma sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH.

A través de su cuenta en Twitter, la artista de origen libanés se dijo portadora del virus.

La publicación de la ahora comentarista de deportes de inmediato ganó muchos comentarios negativos por parte de sus fanáticos que le pedían que no bromeara con este tipo de cosas.

No obstante, respondió a los comentarios con una imagen de Danny DeVito en la serie “It’s Always Sunny in Philadelphia” y dijo que será ella la próxima vez que haya mucha gente en la fila para la cerveza den el hockey.

En la serie, DeVito finge tener Sida para que lo dejen al frente de la fila en un parque acuático.

Jokes on y'all, this is gonna be me next time the beer line is too long at a hockey game pic.twitter.com/WyDIyeUbxa

— Mia Khalifa (@miakhalifa) April 20, 2017