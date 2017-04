Martin Scorsese podría reunir a Leonardo DiCaprio y Robert DeNiro

Aunque Martin Scorsese ya había reunido frente a su cámara a Leonardo Dicaprio y Robert de Niro para su documental The Audition que justamente narra lo difícil que es juntarlos para un largometraje, la adaptación de Eric Roth del libro Killers of the Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI de David Grann podría volver esta combinación realidad.

De acuerdo con la información compartida por el portal Deadline, el libro se sometió a una subasta el año pasado por los derechos que cerró en cinco millones de dólares para Imperative Entertaiment. Por eso la compañía está apuntando en grande para llevar a esta tríada a la pantalla.

Killers of the Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI

El libro narra lo acontecido alrededor de unos misteriosos asesinatos en tierras de la tribu india Osage en Oaklahoma después de que se descubrió petróleo en sus tierras. El problema llegó a mayores por lo que las autoridades federales se involucraron, J. Edgar Hoover lideró la investigación que lo llevó a forjarse un nombre. Es una historia de avaricia, conspiración y asesinatos.

Scorsese y DiCaprio han trabajado juntos en 5 cintas y están desarrollando un proyecto alrededor del aclamado libro The Devil In The White City. Por otra parte Scorsese y De Niro han colaborado en 10 producciones, y están por cerrar un trato con Netflix para The Irish Man.

Ninguno de los tres implicados ha declarado nada, sin embargo corre el rumor de que están seriamente interesados.