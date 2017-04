Edwin Luna y La Trakalosa aplauden a las mujeres

Con este nuevo sencillo, Un aplauso, La Trakalosa se prepara para festejar en grande el 10 de mayo…

—Así es. Un aplauso es un tema que tuve la fortuna de hacer en coautoría con Rogelio Salazar y Salvador Aponte.

Es un tema distinto, un tema enalteciendo a las mujeres. Creo que hacía falta un tema así.

Comúnmente les cantamos de despecho, de desamor, pero de repente se nos olvida cantarles cosas bonitas, por eso quisimos hacerlo de esta manera.

Imagínate, yo tengo a mi madre, a mi esposa, a mi hija, que son lo más importante en mi vida.

Creo que todos tenemos mujeres en la casa, que son luchonas, trabajadoras, que muchas veces salen adelante sin el apoyo de nadie.

Y la verdad es que la gente lo ha recibido bastante bien. Al menos, en YouTube ya lleva más de un millón 300 mil vistas.

Además, viene adhoc con los índices cada vez más altos en México de violencia contra la mujer. ¿También se pensó en eso al componer?

—Exactamente, sé que la situación en México es delicada.

Así que, uno como artista, como intérprete, tienes que hacer lo que te corresponde y con lo que sabes hacer, que es interpretar canciones.

Yo me siento contento porque la gente lo aceptó bastante bien. Tenía un poquito de temor en cuestión profesional, porque pensé: ¿y si no le gusta a la gente?

Pero aún así quisimos lanzarlo porque sentíamos esa necesidad de sacar un tema con este tipo de letra.

Ojalá que el éxito y la fama del tema no sea nada más para los bailes, sino que quede como un tema que haga conciencia.

Y precisamente, Un aplauso fue elegida como carta de presentación del próximo disco de La Trakalosa…

—Así es. Es el primer sencillo de nuestro más reciente material discográfico. Te puedo adelantar que éste será un álbum muy completo, viene con balada romántica, con cumbia, con ranchera y, no es porque seamos nosotros, pero la verdad está muy bueno (risas).

¿También podríamos adelantar fecha tentativa de lanzamiento de este disco?

—No creo que pase de mitad de año. Si no sale para julio, ya no saldría en este año.

No podemos tardarnos más porque ya no tendríamos el tiempo para darle la promoción adecuada.

Edwin Luna y La Trakalosa regresan a la Arena Monterrey

Hablando del mes de julio. Cuéntanos de la Guerra de Bandas que La Trakalosa encabezará ese día en la Arena Monterrey. ¿Qué verá su público?

—Eso está bien padre. Es el segundo evento de concepto que hacemos.

Es un show que haremos con escenario normal, colocado en un lado de la Arena, así que esperamos unas 10 mil personas.

Lo hacemos ahí porque es un evento familiar, pueden ir los niños y los adultos mayores que nos apoyan.

Creo que cada quien cantará por una hora u hora y media con su respectivo show, así que estamos hablando más o menos de seis horas de música.

Pero no piensen que se van a aburrir, cada quien tiene sus éxitos y su show.

Por último, ¿podríamos revelar alguna sorpresa de La Trakalosa para esa noche?

—¡Híjole! No quisiera adelantarme porque aún no me confirman, luego te digo un nombre y al final me salen con que no irá.

Pero tenemos varias sorpresas, y cantaremos algunas canciones del nuevo disco, es lo que podría adelantar.

La fecha:

1 de julio a las 21:00 horas será el evento Guerra de Bandas en la Arena Monterrey, que estará encabezado por La Trakalosa de Monterrey, además de la banda Tierra Sagrada, Fidel Rueda, Leandro Ríos y Diego Herrera.

Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto y en el sistema Súper Boletos, con precios que van de los 300 pesos a los 2 mil 280 pesos.

