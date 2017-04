María José: No he sido tan mala niña

María José dice ser una mujer normal, que se preocupa por saborear la vida, con todo lo bueno y malo que pueda tener.

Esposa, madre, hija y cantante está dispuesta a llegar a nuevos lugares con Lo que mereces Tour.

En entrevista revela a Publimetro qué hay sobre su participación en el aniversario número 25 de Kabah y qué tanto le molestan las críticas sobre el número de covers que ha realizado en su carrera.

Sincera y sin censurarse al momento de hablar, la cantante mexicana busca transformarse en cada disco y renovarse en cada gira.

“Siempre he sido una persona a quien le gusta mucho trabajar, me encanta lo que hago y siempre estoy renovándome. Hay muchas cosas nuevas que presentaremos en la gira, por lo que regresamos a Guadalajara y vamos a estar en el Auditorio Nacional (Ciudad de Máxico)”, adelantó María José.

Mujer sin limitaciones al exponer lo que piensa, considera que la sinceridad es parte de su personalidad, aunque no siempre le guste a la otra parte.

“A mí no me gusta estar con medias tintas, siempre me ha gustado decir lo que pienso, pero siempre de una linda manera (risas). No me gusta lastimar a nadie (risas), nunca me quedo callada”.

“Eso también pasa con mis canciones, le digo a la gente lo que pienso, quizá le presto voz a algunos para que digan lo que no se atreven a comentarles a otros; de alguna manera las canciones le queden como anillo al dedo a unas personas para que puedan dedicarlas”.

“No he dejado de ser yo, siempre he sido una mujer muy íntegra, tanto en lo que pienso, digo o hago. Me encanta que mi hija vea lo que es su madre y afortunadamente siempre he hecho cosas buenas -según yo-, no he sido tan mala niña (risas), no me arrepiento de nada”.

Al cuestionarle si le molesta que la etiqueten como “artista de covers”, respondió:

“Yo busco grandes canciones, no me importa si fueron cantadas por alguien más o no. Creo que las grandes canciones -sean inéditas o cover- siempre voy a estar en busca de ellas. Sabes qué pasa, que a la gente se le olvida que grandes cantantes consolidados iniciaron su carrera con covers. La gente, no sé por qué, si por una mala interpretación o un mal concepto, cree que si cantas covers no te permite interpretarlo bien o no es algo válido”, expresó.

Añadió: “Me vale de verdad, me vale que me digan ‘¿por qué cantas tantos covers?’ (risas). Me gustan las canciones y muchas han sido reversionadas más de 750 mil veces, por eso hice El amor coloca, que era una de las canciones más soñadas en mi vida y a mí Mónica Naranjo me dijo: ‘Ya no la voy a cantar… llégale’”.

María José conoció a la cantante española durante la gira de las Grandiosas.

“Ella ya escuchó mi versión y le pareció buena, le encantó y me dijo que me apoyaría en las redes sociales; además me dijo otras cosas personales, como qué bien me ha caído la maternidad. La verdad es un honor que ella, siendo la compositora de un tema que ya es un himno que marcó una época, ahora me haya dado el visto bueno”.

Para mayo, La Josa prepara una edición especial de Habla ahora, su más reciente material discográfico.

“La música se está consumiendo muy rápido, por lo que nuestra tirada es sacar cinco sencillos de este disco; además de la edición especial, que será lanzada a un año de sacar el primer sencillo y donde vienen dos temas inéditos más y El amor coloca. Son tiempos de no parar, porque si no te quedas atrás”, concluyó.

Kabah

El próximo 3 de junio, Kabah realizará un concierto especial para celebrar su 25 aniversario en el Auditorio Nacional y María José expresó que no estará presente.

“No puedo ir, es un 3 de junio cuando serán los 25 años de Kabah, que estarán en el Auditorio Nacional. Ya los fui a ver y me divertí muchísimo, pero desafortunadamente no voy a poder estar con ellos ese día, ni en la gira… estoy a full con lo mío”.

Gira por México

Aguascalientes. 24 de abril, Palenque de la Feria de San Marcos.

Guadalajara. 27 de mayo, Auditorio Telmex.

Ciudad de México. 13 de mayo, Auditorio Nacional (con invitados especiales).

En sus palabras

