Audrey Tautou disfruta la fuerza de sus personajes femeninos

1948. Jacques-Yves Cousteau, su esposa y dos hijos viven en el paraíso, en una preciosa casa con vistas al mar Mediterráneo. Pero Cousteau soñaba con aventuras.

Gracias a su invento, una escafandra autónoma, que permite respirar bajo el agua, descubrió un nuevo mundo. Ahora, este mundo, quiere explorarlo. Y para eso, está dispuesto a sacrificarlo todo.

La Odisea relata la historia de la familia Cousteau quien apuesta todo por un sueño: adentrarse a los océanos y contarle al mundo las riquezas del mar. Pero los viajes ponen a prueba las capacidades de cada miembro.

Así fue parte de la vivencia que tuvo la actriz francesa Audrey Tautou con su personaje de Simone Cousteau y en breve charla nos reveló cómo fue su trabajo en la cinta dirigida por Jérôme Salle.

Además, Audrey está por estrenar otra cinta bajo el título de Going places junto a Susan Sarandon.

¿El personaje tuvo que lidiar con las limitaciones de la época?

— Sí, en esos tiempos una mujer tenía muchas limitaciones y cualquier actividad para sobresalir era duramente criticada. Simone, fue la mujer que respaldó las expediciones de Jacques Cousteau, en una época en la que las mujeres no podían tener tanta libertad.

No me imagino vivir en esa época, soy una mujer que defiende la independencia.

Así como Simone, ¿alguna vez deseaste ser hombre?

— Simone no hubiera logrado hacer lo que quiso, si no hubiera sido la esposa de Jacques Cousteau… eso es muy triste. Era una mujer que anhelaba una vida independiente con mucha libertad y -creo- que ella en algún momento, sí pensó en ser hombre. En lo personal, soy feliz como mujer, aún quedan muchas cosas por hacer en cuestión de género pero puedo decir que soy una mujer que goza su independencia.

¿Cómo te preparas para hacer una cinta biográfica?

— Ya había realizado alguna, cuando hice la cinta sobre Gabrielle Chanel (2009), pero son muy diferentes. Poco encontré de Simone y eso hacía más difícil el trabajo para recrear el personaje.

Suelo buscar miles de biografías e imágenes; sobre todo hablar con personas que la conocieron, para saber más detalles de su personalidad.

Te puedo decir que era una mujer con caracter, que disfrutaba mucho el mar.

Filmar en el mar, ¿fue algo placentero?

— No es fácil, además fue un proyecto con muchos riesgos y llenos de imprevistos. Tuvimos jornadas largas, porque el simple hecho que no estuviera clara el agua hacía que se moviera la filmación. Al final, se logró, por eso quedó espectacular.

¿Qué proyectos personales están pendientes?

— Quisiera mostrar cosas que hago como dibujos, escritos y fotografías de mis constantes viajes, pero aún no me atrevo… soy muy tímida en esa parte.

¿Qué no estarías dispuesta a realizar en nombre del cine?

— Siempre he sido una actriz que busca proyectos que la apasionen, no que llenen de billetes sus bolsillos o la lleven a la fama. No estoy dispuesta a realizar superproducciones para que me den a conocer en todo el mundo o ser la actriz de moda en Hollywood.

¿De qué trata La odisea?

Cinta del francés Jérome Salle que narra un episodio de la vida del famoso explorador marino Jacques Cousteau. La película, en la que Lambert Wilson da vida al explorador, mientras Pierre Niney interpreta a su hijo y Audrey Tautou a su compañera.

Está basada en las obras Mi padre, el capitán Jacques-Yves Cousteau, escrito por otro de sus hijos Jean-Michel Cousteau, y Capitaine de la Calypso, de Albert Falco.