Camila Fernández sueña con ganar un Grammy

Recién está terminando la preparatoria, pero Camila Fernández está dispuesta a realizar sacrificios para hacer una carrera en la música.

La hija de Alejandro Fernández y América Guinart no está dispuesta a dejar un sueño que ya comenzó, y sabe la responsabilidad que lleva en sus hombres al portar un apellido que ya es referencia en musical, en gran parte del mundo.

Dispuesta a revelar sus aciertos y miedos, la cantante tapatía habla de este camino que emprende y que está muy lejos del sonido que ha hecho famoso a su abuelo Don Vicente Fernández.

“Estoy saliendo de la prepa, que fue uno de los requisitos que me pidieron mis padres: ‘Si quieres ser cantante… órale pues, pero no dejes la escuela’. Es una manera de vivir, es una pasión. Siempre fui yo, a pesar de las influencias de mi abuelo y padre, en lo personal no me gustan las personas que se dejan cambiar por otras; así que soy muy yo, y no está tan mal (risas)”, dijo Camila en entrevista con Publimetro.

Agregó que creció con muchas influencias, como fue la música mexicana, pero su estilo está enfocado a otros géneros.

“Fueron muchas influencias los que he tenido, desde el jazz, blues, soul hasta el reggae. Me enamoré de todos estos estilos, y les quise agregar el sazón latino, pues no quería quitarme esa esencia. A mí me dijeron siempre cuando estaba chica, que si quería algo tenía que buscar mi originalidad y autenticidad. Fue lo que busqué, combiné y gracias a Dios acá estamos”.

Con dos sencillos llamados, Mío y El niño más grande, ha alcanzado primeros lugares en Latinoamérica.

“Estoy cumpliendo un sueño, estoy feliz de sacar todo lo que he venido preparando y lo que he estudiado todos estos años. Mío, al tercer día del lanzamiento estaba en el lugar 14 en toda Latinoamérica y fue un regalo, un abrazo y apapacho al alma, eso me alimenta mi espíritu musical; sobre todo ver que lo que tanto quise está causando tan bonito efecto en las personas”.

Camila sabe que la carrera musical implica ataques constantes y estar bajo la mira de millones de personas, pero no cree necesitar de un escudo para sobrevivir.

“Las redes sociales te dan una comunicación rápida y directa, me gusta echar el cotorreo con la gente, soy un perico. Mi mamá me ha enseñado que el que es humilde es grande, que no pierda el piso y todo los valores siempre me los recuerda. Así que los comentarios mal intencionados los dejo pasar”.

Primer EP

La cantante tapatía presenta su EP que contiene cinco temas; en total tiene más de 15 canciones que saldrán en otros materiales.

“Es un EP con cinco canciones, escribí 15 canciones pero se eligieron sólo cinco y se lanzará n durante todo el año. Nadie sabe el estilo que me estoy cargando, es Camila (risas). Esta padre, espero dibujarles una sonrisa en su cara. Son historias de amor, desamor,temas sinceros, muy crudos, nada de disfraces (…), aunque sí tiene una historia detrás, pero a mí me gusta jugar con todo eso. Al final, quiero que disfruten una voz para ganar tiempo, en lugar de perderlo”.

Dedicatoria especial

Camila decidió lanzar su segundo sencillo El niño más grande este 24 de abril para dedicárselo a su padre Alejandro por su cumpleaños.

“Esta canción tiene una dedicatoria especial, pues es un single que escribí para mi papá, es un regalo a una de mis más grandes inspiraciones”.

En sus palabras

“Mi sueño es ver a la gente cantar mis letras, bailar mis ritmos y ganar un Grammy”.

Revelaciones

“Mi voz tiene unpeculiar bajo”

“El ritmo es un estilo muy mío”

“Las canciones son muy sinceras”

