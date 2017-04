Gael García Bernal interpreta a ladrón del Museo de Antropología en 1985

El actor mexicano Gael García Bernal se enfrenta a un reto más en su carrera al encarnar a uno de los ladrones que, en la Navidad de 1985, burló la seguridad del Museo Nacional de Antropología de esta capital, para extraer unas 140 piezas prehispánicas de sus vitrinas.

Desde hace siete semanas y media, el reconocido actor habita en la piel de “Juan Núñez”, personaje inspirado en Carlos Perches Treviño, quien en la madrugada de ese día, junto con Ramón Sardina García, se introdujo por los ductos del aire acondicionado del recinto, hasta la Sala Maya, para robar los objetos valiosos.

Su trabajo forma parte de “Museo”, largometraje del director Alonso Ruizpalacios y cuyo rodaje se desarrolla en el Foro 7 de los Estudios Churubusco de esta ciudad, así como en locaciones de Ciudad Satélite, del puerto de Acapulco, Guerrero, y Palenque, Chiapas.

“Es un personaje que tiene mucha complejidad debido a que persiste la duda de por qué ambos cometieron el robo. En aquel entonces, se asumió que se trataba de una banda de ladrones profesionales vinculados con robos a diversos museos del mundo”, comentó Gael García.

Lo que menos esperaban las autoridades mexicanas, dijo, es que se trataba de dos chicos de clase acomodada que habitaban en Ciudad Satélite en el Estado de México.

El actor explicó que Ruizpalacios tomó la vieja anécdota para construir la historia, pero en algún momento se tornará a otra versión en aras de que no parezca documental, sino una película de ficción que pueda lograr impacto en otras regiones del mundo y no sólo a nivel local.

“Debido a que se hizo una investigación acerca del caso y se halló mucha información al respecto, no hubo necesidad de hacer un acercamiento con las personas que estuvieron ahí”, indicó García, quien el pasado domingo filmó una de las escenas cruciales acompañado de decenas de adolescentes que fungieron de extras con uniforme de secundaria pública.

“Siento que eran dos chavos inocentes que se metieron en un mundo muy profesional de la criminalidad. No me atrevería a decir qué fue lo que motivó a que lo hicieran”, añadió, además de señalar que en su momento escritores como Carlos Monsiváis y Gabriel García Márquez consideraron que se trataba de tan sólo dos adoradores de piezas arqueológicas porque las guardaron durante mucho tiempo.

“Monsiváis decía que luego del robo, el museo fue visitado muchísimo más. La gente iba para ver las vitrinas vacías, lo cual tiene que ver con aquello que dicen: ‘no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes’. A raíz de esta película veo al museo con otros ojos, me da una emoción distinta, sobre todo a esta edad que le enseño a mis hijos y que me ha tocado estar en diferentes partes del mundo”, señaló el actor durante una pausa del rodaje.

El gran robo al Museo Nacional de Antropología, que para Gael “es el más hermoso del mundo”, ocurrió tres meses después del sismo de 8.1 grados de magnitud en la escala de Ritcher, que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985.

“Me acuerdo del temblor y del Mundial de futbol de 1986, pero no de este atraco. Sin embargo, es un hecho que abarca la complejidad que se vivía en el país. Sucedió durante el enramado tan grotesco del partido que gobernaba y el afán democratizador, es como un proceso casi arqueológico”, apuntó en declaraciones a Notimex.

Regresar el tiempo a los ochentas ha sido una experiencia gratificante para Gael, porque, de alguna manera, le recuerda a sus padres (Patricia Bernal y José Ángel García), es como verlos en el imaginario de Satélite y en el desaparecido parque de diversiones Skatorama.

“Cuando llegué a vivir al DF, Satélite era como un suburbio de Texas, se sentía que era un lugar donde llegaban las cosas de Estados Unidos. En el 85 yo era un niño (7 años) y aún estaba traumado por el temblor, pero también se sentía el fervor de la fraternidad.

“Después vino la noticia del Mundial y fue hermoso ver a toda la gente en la calle. Me acuerdo que era una fiesta impresionante y veníamos curándonos de aquella herida tremenda del temblor. Me tocó crecer con la sensación de no entender que existían clases sociales”, apuntó.

Compartió que tras el temblor, su madre, la actriz Patricia Bernal cocinaba para los damnificados, y su padre regresaba todos los días con el barbijo, ya que se había armado un grupo de gente para ayudar a remover los escombros.

“Me acuerdo muy bien del temblor y de su réplica. Además, yo empezaba a entender el futbol. Esa Navidad, seguramente los Reyes me habrán traído algo relacionado con eso y quizá una bicicleta azul Benotto”, concluyó.

Cuatro años después, las autoridades dieron con Carlos Perches, uno de los responsables del hurto, mientras que Ramón Sardina continúa prófugo.

La producción de “Museo” corre a cargo de Anant Singh y Brian Cox de Distant Horizon y Moisés Cosío de Detalle Films. Distant Horizon se encargará de las ventas internacionales.

García Bernal y Leonardo Ortizgris son los protagonistas y en el elenco también figuran Lisa Owen, Simon Russel Beale, Leticia Bredice, Ilse Salas, Bernardo Velasco y el chileno Alfredo Castro.