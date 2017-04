Maluma quiere cantar en inglés sin abandonar sus raíces latinas urbanas

El cantante colombiano Maluma anunció que se está preparando para cantar en inglés aunque no pretende abandonar sus raíces latinas y urbanas, durante su charla en el segundo día de la conferencia de la revista Billboard, antesala a la entrega de sus premios anuales el próximo jueves.

“Quiero hacer música en inglés. Es un gusto personal que me quiero dar -dijo el reguetonero de 23 años-. Sé que me lo voy a disfrutar mucho. Me estoy preparando desde hace meses”.

“¡Puede ser en espanglish! A los estadounidenses les encanta cantar en español. Fíjense en el éxito de ‘Despacito"”, indicó el cantante en referencia al éxito de Luis Fonsi con Daddy Yankee, que ya supera las mil millones de vistas en YouTube. Expertos participantes en la Conferencia Billboard indicaron hoy que la mayor presencia de canciones en español en las listas de éxitos internacionales se debe a un mayor acercamiento entre los sonidos urbanos y el pop anglosajón.