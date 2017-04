Critican a Sherlyn por leer en bikini; ella les responde de la mejor manera

Fuertes críticas recibió la actriz y cantante Sherlyn, luego de compartir una fotografía en la que aparece en diminuto bikini, leyendo y en medio de una alberca.

Y es que esta vez, la esbelta figura de la actriz no fue el centro de atención, sino su acción de leer, desatando así la furia de algunos usuarios de la red social.

El mejor regalo que me hicieron mis papás fue el amor por los libros, con eso me dieron las puertas abiertas del mundo entero… #diainternacionaldellibro A post shared by Sherlyn (@sherlyny) on Apr 23, 2017 at 1:33pm PDT

Incluso, Sherlyn se dijo sorprendida por los insultos, burlas y críticas que su imagen, con motivo del Día Internacional de Libro causó, por lo que se dio a la tarea de enumerar sus razones.

“Jajaja de verdad estoy impactada de tanto comentario, ahí les van varios puntos: He leído en los lugares más incómodos y cómodos del mundo y eso no determina que un libro sea bueno o malo. Evidentemente es una foto para Instagram, no por que me pase las tardes leyendo dentro de una alberca (no se claven). El libro es ‘Cinco esquinas’ de Vargas Llosa, uno de mis autores favoritos, desgraciadamente este libro no está en mi top 5 del autor peruano”.

“Y esto es para los que dicen que no se puede leer dentro de una alberca, o con lentes, o de pie: escriban un manual de cómo se debe leer, instrucciones y los horarios, pero lean, lean lo que sea! (es muy triste saber que tienen más de 13 años y leer sus críticas con tremendas faltas de ortografía) lean como sea, con luz, con ruido, con gente, en movimiento, lean, abran la mente y entonces pondrán más atención a las cosas que valen la pena. Un beso lectores”.

Y mientras unos usuarios atacaban a Sherlyn, otros la llenaron de elogios y halagos.

Los bikinazos de Sherlyn

Esta no es la primera vez que Sherlyn posa en bikini, pues ya en otras ocasiones la hemos visto lucir su figura de envidia.

Incluso, hace unas semanas la guapa actriz disfrutó de unos días de sol en las playas de Cancún, un viaje en el que su sensualidad quedó plasmada en Instagram.

















En la galería de fotos podrás encontrar los mejores bikinazos de Sherlyn.

