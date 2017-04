"Despacito" alcanza récord histórico que impuso "La Macarena"

Suiza!! Agradecido de recibir este disco de Platino 💿. Que experiencia estar aqui🙏🏽 Dímelo @daddyyankee, esto se está poniendo bueno 🙌🏽 🇨🇭 🇵🇷 #DespacitoEuropePromoTour

A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Apr 11, 2017 at 11:50am PDT