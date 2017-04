Cantante estadunidense Gwen Stefani sufre ruptura de tímpano

La cantante estadunidense Gwen Stefani sufrió una ruptura en el tímpano, por lo que tuvo que cancelar su presentación en Las Vegas.

De acuerdo a información de Variety, la intérprete tenía previsto actuar en la gala Keep Memory Alive: Power of Love en el MGM Grand Garden Arena el jueves, pero tuvo que rescindir después de haber sido advertida de no volar ni cantar.

El incidente tuvo lugar mientras la cantante estaba en un vuelo de Los Ángeles a Las Vegas el martes, posteriormente fue admitida en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, informó el periódico Las Vegas Review Journal.

Mediante un video, Stefani se disculpó por su ausencia. “Lamento no poder asistir esta noche, pero quería enviar un mensaje de felicitación a Andre Agassi y a mi querido amigo Ronald Perelman”, dijo en el clip.

Larry Ruvo, el presidente de Keep Memory Alive, y quien apoya a la Clínica Cleveland Lou Ruvo. Centro de Salud Cerebral, anunció una hora antes que Stefani no se presentaría en el evento.

