Eugenio Derbez manda mensaje a Trump desde la Casa Blanca

El actor y productor Eugenio Derbez compartió en sus redes sociales un video en el que manda un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde las afueras de la Casa Blanca, con motivo del estreno de su último filme “How to be a Latin Lover”.

“Vine a invitar a Trump a la premier de la película, me dijo que no va a ir, que no le late ver películas donde a pesar de ser una película americana los dos estelares somos dos latinos, Salma y yo”, confiesa.

Sin embargo, dijo que espera que a la película le vaya muy bien en la taquilla para ir y pegarle el numerito a las rejas de la Casa Blanca.

“Para que vea que los mexicanos y los latinos en este país no venimos nada más a robar”, finalizó.

La cinta se estrenará en México el próximo 5 de mayo.