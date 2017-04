Adela Noriega reaparece en redes sociales

Luego de meses de inactividad y 10 años fuera de la televisión, la actriz Adela Noriega regresó a sus redes sociales para aclarar un rumor sobre su regreso a la televisión.

Todo empezó cuando su colega y amiga, Elizabeth Álvarez, esposa del actor Jorge Salinas, compartió en sus redes que Adela Noriega tenía cuenta de Instagram y Twitter y dejaba entrever que Noriega tenía nuevos proyectos en televisión.

“Hoy estuve platicando un poco con mi querida Adela Noriega, me dio muchísimo gusto saber de ella, después de tanto tiempo, me estuvo platicando de tales proyectos”.

Ante esto, Adela compartió en su cuenta de Instagram una foto actual y aclaró que no tiene pensando volver a las telenovelas.

Y está soy yo, Adela Noriega! Después de tantos años… No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así! Quiero informar que, no, NO HE DECIDIDO VOLVER A LA TELEVISIÓN, mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño, estamos en contacto por mis redes sociales.