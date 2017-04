Eiza González se muestra sin maquillaje

Eiza González se caracteriza por siempre lucir impecable. No importa el evento al que acuda, siempre va perfectamente maquillada y vestida. Pero en esta ocasión, la actriz decidió compartir una foto en la que se muestra su rostro al natural.

No es la primera que lo hace pues antes de ella muchas luminarias le han dicho que no al maquillaje, como el caso de Alicia Keys quien ha reducido su uso del maquillaje al mínimo pues, según declaró, sentía que no era ella cuando se maquillaba.

La joven actriz subió la imagen acompañada del mensaje: “Bronceada y sin maquillaje todo el día, todos los días”. Aunque algunos de sus seguidores señalaron lo bella que se ve, otros la criticaron duramente pues aseguraron esta acabando con sus pestañas naturales.

tanned and no make up all day every day A post shared by E$ (@eizagonzalez) on Apr 29, 2017 at 4:07pm PDT

