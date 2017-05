Actores de Stranger Things en portada de revista lucen más adultos

Como un previo a la campaña de la esperada segunda temporada de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo posaron para la portada de la revista Emmy y concedieron una honesta entrevista.

Una de las cosas que más sorprende es que aunque no haya pasado ni un año del estreno de la primera temporada, los niños lucen más como jóvenes que como infantes.

Pero lo que más llamó la atención fue la revelación que hicieron en torno a la segunda temporada de Stranger Things programada a estrenarse el 31 de octubre de 2017.

“Mi hermano siempre me pide que le mande el guion”, reveló Gaten Matarazzo de 14 años y agregó, “Estamos empezando una nueva temporada y las cosas son mucho más estrictas que en la primera. El año pasado sí podía leerle el guion pero esta vez no puedo siquiera, platicarlo con mi familia porque no queremos que nadie filtre nada”, compartió el joven actor.

La serie se está filmando actualmente en Atltanta bajo un total secretismo. Solo maquillistas y algunos miembros del equipo técnico, tienen acceso al set.

En la entrevista también narran la buena relación que hay entre ellos y que la convivencia incluso sale del set pues se reúnen para ver cintas de terror además de las que tuvieron que ver como petición de la producción como “Goonies”, “E.T.” “Jaws” y “Poltergeist”.