Los latinos son una parte importante de OITNB y del mundo: Taylor Schilling

En 2017 llegará a Netflix la quinta temporada de Orange is the New Black, una de las series insignia del contenido propio de la empresa. Serie que cuenta la historia de Piper Chapman, una joven detenida por tráfico de drogas, que lo único que hizo fue trasladar la maleta de su novia quien trabajaba para un cártel internacional. Taylor Schilling es quien le da vida a Chapman, en entrevista para Publimetro, nos cuenta sobre la manera en que este papel ha cambiado su vida.

¿Cómo reaccionas ahora ante las protestas y los movimientos sociales?

– “Definitivamente me siento mucho más al tanto de las prisiones en las Estados Unidos y de todo lo que pasa ahí”.













¿Cómo te preparas para entrar en la piel de “Piper Chapman” cada temporada?

– Creo que en este punto, Piper es una interacción entre los escritores y yo. Con cada guion veo a dónde va, estoy en sus ojos. Voy conociéndola mejor en cada episodio. Siempre hago papeles en los que cada personaje tiene una parte de lo que yo soy. Hay una parte de mí en todos lados”.

[En esta quinta temporada] Piper se conoce mejor. Ella está muy quebrada por todo lo que ha pasado. Para mí, el show me ha dado una oportunidad de regresar a los básicos del trabajo creativo. Soy parte de algo que está impactando de manera positiva a la vida de las personas. Y eso un gran honor.

La diversidad, una palabra clave en Orange is the New Black

– Este show representa cosas tan diversas como los cuerpos de mujeres. Muchas maneras de feminidad, de género, de sexualidad. Estoy muy orgullosa de ser parte de algo que representa a mujeres tal cual como son.

Y la respuesta que tiene en América Latina

– Las latinas tienen un impacto bastante profundo en el show, así como la comunidad latina lo tiene en el mundo. Es algo universal, incluyendo América del Norte.

Orange is the New Black y House of Cards -series emblemáticas de Netflix- se estrenarán este jueves 27 de abril en Paramount Channel, como parte de la expansión que tiene la serie. Al respecto, Taylor Schilling comentó: “De cualquier manera en que la gente vea el show es maravillosa”.

