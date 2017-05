Harry Potter: JK Rowling se disculpa por matar al profesor Snape

En el marco del 19 aniversario de la gran Batalla de Hogwarts, J.K. Rowling, autora de la saga del mago Harry Potter, se disculpó por haber matado al profesor Snape.

A través de su cuenta de Twitter, la autora le ofreció disculpas a sus más de 10 millones de seguidores.

Y justamente, la autora de los bestsellers de Harry Potter inició una guerra de comentarios sobre la suerte del oscuro personaje que sostenía una relación de amor-odio con el joven mago.

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)… Snape. *runs for cover*

