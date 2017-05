Vicente García refresca con su brisa musical a México

Vicente García se encontraba en San Josá, Costa Rica, cuando charlamos con él.

Frente al mar, el cantante dominicano adelantó que está listo para traer su brisa musical a México, donde presentará lo que es su más reciente material discográfico titulado A la mar.

“Empezamos a principios de este año a viajar por América Latina y España. Este disco me abrió nuevas puertas, he dado a conocer mi sonido caribeño y música popular actual que representa un viaje por el caribe. Me gusta envolverme de ritmos como reggae, son cubano, caribe colombiano, por eso el disco representa un paseo por el caribe”, señaló Vicente García, quien el 8 de julio iniciará su gira por Europa, dentro de un festival en Bélgica.

Compositor, músico y cantante que combina varios géneros musicales, su primera producción discográfica Melodrama alcanzó el éxito y lo consagró como uno de los artistas dominicanos más influyentes de habla hispana.

“No voy con el discurso de no hacer cosas por la música, si no me nace… no lo hago. Tuvieron que pasar cinco años para hacer un nuevo material con toda la libertad de estilos. No me limito a determinados géneros, igual hago música urbana, rock pesado o música africana; al final, me divierte jugar”.

Vicente García regresa a la Ciudad de México y Guadalajara; además visitará por primera vez Monterrey. Expresó que las redes sociales le han permitido cruzar las fronteras.

“Estoy emocionado porque iré con toda mi banda para presentar mi música en vivo. Las redes sociales han sido el motor esencial de mi carrera, aunque nunca puedo cuantificar el número de seguidores o la intensidad con la que se saben las canciones, sólo en los conciertos en vivo te das cuenta hasta dónde están metidas tus letras”.

El cantante dominicano también es productor, y esté trabajando en lo que seré el nuevo disco de Eduardo Cabra (Calle 13) que saldrá a finales de año.

“Estoy en un momento muy bonito como artista, desde hace un tiempo tenía una deuda conmigo mismo, porque solo reflejaba amor y desamor en mis letras. Me propuse hablar de otras cosas, así como el folclor que siempre ha sido importante, el estudio de la música caribeña y mi desarrollo como productor”, finalizó.

Vicente García ya está en México, y este martes presentó su material bajo el sello de Sony Music.

Gira por México

• Ciudad de México. 4 de mayo, Lunario del Auditorio Nacional.

• Guadalajara. 5 de mayo, 20:30 horas. Teatro Galerías. Boletos: 250 y 400 pesos.

• Monterrey. 6 de mayo, Auditorio Luis Elizondo.