El General reapareció y culpa a Satanás por sus éxitos de los 90

En la década de los 90, “El General” nos hacía bailar con éxitos como “Muévelo muévelo” y “Rica y apretadita”, era el reguetón de aquella época; pero 20 años después el intérprete panameño se arrepiente de los éxitos que lo llevaron a la fama.

De hecho, Edgardo Franco, nombre verdadero de “El General” afirmó que sus canciones fueron obra del demonio.

“Las letras de mis temas causaban conflicto con mi conciencia, pero me dieron unos tragos y las grabé. Esas canciones sonaban en todas las estaciones de radio. Ese fue un trofeo de parte de Satanás”, dijo en entrevista para el programa Reporte Semanal.

Además explicó: “Yo tenía sueños de cuando era pequeño de lograr ser un cantante famoso, pero conocí la verdad. Sucede que no había despedido estos sueños de mi corazón y entonces me puse a escuchar esas malas compañías de antes y ellas me jalaron con sus anzuelos y me trajeron a ese estudio de grabación”

Actualmente, el cantante dejó atrás sus éxitos como “Funkete” y “No me trates de engañar” y ahora se dedica a evangelizar.

“Gracias a los hermanos de la Iglesia que me mostraron con la Biblia qué tan lejos había ido y que había traicionado a Jehová”, enfatizó. Jehová nos da los talentos y queremos utilizar nuestro talento para Jehová. Uno nunca debe darle la espalda a Jehová, uno debe ser fuerte”

“El General” es considerado uno de los pioneros de géneros musicales como el reggaetón, el merengue y el dancehall en español. Además lanzó 17 discos de estudio durante su carrera y ahora es miembro activo de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová.

Aquí la entrevista completa,

