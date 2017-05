Liberan primer tráiler de The Dark Tower, de Stephen King

Después de muchos meses de espera y un par de teasers liberados, por fin se reveló el primer avance de The Dark Tower, la adaptación de una de las series más queridas de Stephen King, famoso escritor estadounidense y autor de libros como It, Carrie, El resplandor, entre otros.

Y precisamente, fue a través de su cuenta de Twitter, que el maestro del terror compartió el primer tráiler de esta película.

En el tráiler podemos ver a Jake Chambers (Tom Taylor) entrando a un portal que lo transporta a otro mundo, en donde tendrá que defender junto a The Gunslinger (Idris Elba) una estructura llamada La Torre Oscura –la cual podría provocar la destrucción de nuestro universo–, que se encuentra asechada por The Man in Black (Mathew McConaughey).

La película es dirigida por Nikolaj Arcel y se espera su estreno para finales del año.

