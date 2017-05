Carla Estrada continúa fiel a Televisa pese a cancelación de bioserie de Silvia Pinal

La productora Carla Estrada, una de las más influyentes en la historia de las telenovelas en México, aseguró que, pese a la cancelación de la serie biográfica de Silvia Pinal, continuará fiel a la empresa Televisa.

“Le verdad, sí me frustré con la cancelación de la serie y mentiría si dijera que no me dolió porque sí lloramos y sí nos abrazamos, pero, finalmente, soy un soldado de la empresa y como tal debo saber que hay capitanes y hay soldados”, apuntó.

La razón que los ejecutivos le dieron es que “se tenía que posponer porque tienen otros proyectos que deben entrar antes que este”.

Ante las declaraciones del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, de que sólo está pospuesto el proyecto, Carla dijo:

“Lo escuché y si lo dijo es porque así es. Hasta ahorita esa es la intención. Ojalá coincidamos, sobre todo con los actores. Todos dicen que sí porque están muy involucrados con el proyecto. Espero que los tiempos nos den para que pueda ser así”.

Estrada rechazó las versiones con respecto a que las grabaciones de la serie se hayan pospuesto debido a que Emilio Azcárraga se molestó porque se hablaría de su padre, el fallecido empresario Emilio Azcárraga Milmo.

“No fue por eso porque lo primero que hice fue mandarle a Emilio un libreto en el que aparecían todas las participaciones de ‘El Tigre’. Las leyó y me dijo que estaba muy entretenido el libreto. Si hubiera querido modificar o cancelar algo, lo hubiera dicho. Su respuesta fue que estaba perfecto y que siguiera adelante.

“Además, no creo que hubiera tenido conflicto porque todo sucedió cuando el señor Azcárraga tenía 24 años. Era una chavo y sí anduvo con Silvia pero él era un hombre divorciado y ella también. Ambos eran libres”, sostuvo al concluir una ponencia en la Universidad del Valle de México (UVM), campus Lomas Verdes.

Luego de que a Rosy Ocampo también se le ha señalado como responsable de la decisión, la productora de éxitos de telenovela como “Quinceañera” y “El privilegio de amar”, entre otras, explicó que no existen protagonistas ni antagonistas en la historia.

“Insisto que es una empresa con intereses y a mí me tocó perder porque le entregué siete meses de mi vida a esto, pero no significa que haya algo personal. Es una empresa que toma decisiones y se acabó”.

La protagonista de la serie, Itatí Cantoral le aseguró que tiene el interés de hacer el papel de Silvia Pinal. Sin embargo, la productora le recomendó a ella y al resto del elenco que estén abiertos a trabajar en otra producción intermedia.

“Itatí, sobre todo, sigue con nosotros porque dice que es un proyecto que adora, que abrazó desde el día uno. Yo y Silvia estamos felices con ella. Se trabajó mucho en la parte de lectura con el elenco y realmente el compromiso es de todos”.

Hace unos días trascendió que Silvia Pinal estaba “muy dolida” porque fue la última en enterarse. Sin embargo, Estrada aclaró que fue a la primera que se le avisó y que tal vez le causó molestia que los ejecutivos no se lo informaran de manera personal.

“Lo platicamos y sí me hizo sentir su dolor aunque al día siguiente me habló para decirme que estaba muy preocupada por mí y me encantó que me dijera eso porque en poco tiempo logramos tener empatía y en lo personal, la dicha de conocerla profundamente”.

Aunque se trata de una nómina muy alta, la productora aclaró a Notimex que la inversión económica no fue motivo por el que se haya pospuesto el proyecto.

“El gasto fuerte ya se había hecho y no creo que sea por dinero. Simplemente creo que son intereses de ver qué entrará primero y qué después. A nosotros nos programaron para el año que entra y, por lo tanto, tenemos que empezar a grabar a finales de este, si es que así es”.

Recordó que al recibir la noticia se reunió con su equipo de producción y entre todos se abrazaron y lloraron, “pero después dijimos: ‘pues órale a chambear"”.

“Estoy triste y confundida porque fue un proyecto muy hermoso que trazamos con mucho amor. Sinceramente, sí me frustré porque estaba a punto de darle el empujón final”.

Subrayó que es mucha la gente que se queda sin empleo; no obstante, entiende que trabaja para una empresa, la cual, por el momento, tiene otras prioridades e intereses. Ojalá se retome para noviembre”.

Pese a todo, Carla Estrada no toma la decisión de los ejecutivos de Televisa como algo negativo, pues asegura que al final, ganó mucho.

“Yo ya gané porque conocí a una mujer (Silvia Pinal) extraordinaria, porque el equipo de trabajo fue maravilloso y porque aprendes tantas cosas de la vida y de la gente. El camino, el día a día, para mí es importante y yo le puse el ciento por ciento”.

Indicó que por el momento no trabaja en nada en especial, sólo se dedica a conjuntar toda la información que había generado el proyecto de la serie.