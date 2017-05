Juanpa Zurita y Lele Pons conducirán premiación MTV MIAW 2017

SORPRESA! Lele y yo vamos a conducir los Premios MTV!!! Esto es algo gigante y estoy muy agradecido con todos ustedes. Les prometo los premios serán los mas locos de la historia, nos vemos el 4 de junio! #ZuriponsEnLosMTVMiaw ⚡️

A post shared by Juanpa Zurita (@eljuanpazurita) on May 4, 2017 at 9:00am PDT