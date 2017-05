Luis Miguel tendrá su serie oficial en Netflix

Esto explica muchas cosas.

“Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar la historia de mi vida”, dijo Luis Miguel.

Netflix estrenará en exclusiva la bio-serie autorizada de la vida del ídolo mexicano, Luis Miguel. La serie será creada y producida por Gato Grande, una alianza estratégica entre MGM y un grupo de empresarios mexicanos compuesto por Miguel Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani.

“Estoy listo para visitar los aspectos de mi pasado que han generado tantas preguntas y especulaciones. Se van a sorprender y recorrerán conmigo este viaje emocional que formó a la persona y al artista que soy”.

La serie original de Netflix estará disponible para miembros de la plataforma en América Latina y en España en el 2018.

¿Quién interpretará Luis Miguel?

La serie -aún sin nombre y con el actor principal todavía por confirmar- narrará la vida del ícono internacional y artista multi-platino desde pequeño hasta su trayectoria a la fama.

El productor

Mark Burnett es un productor Británico de televisión basado en Los Ángeles. En Enero del 2016 fue nombrado Presidente de Televisión y Contenido Digital en MGM. Ganador de ocho Emmy Awards, Burnett ha producido más de 3,200 horas de contenido para televisión, las cuales son emitidas en más de 70 países alrededor del mundo.

Para MGM, Burnett ha creado múltiples series exitosas como The Voice, Survivor, Shark Tank, Fargo, Vikings, Beyond the Tank, Celebrity Apprentice, Teen Wolf, entre otras.