Rodrigo Vidal hará juicios con humor en la TV

El próximo domingo 7 de mayo a las 18:00 horas, Telemundo Internacional estrena Estás en mi lista!, una nueva producción original de entretenimiento familiar, conducido por el actor mexicano Rodrigo Vidal, y la actriz venezolana Claudia La Gata, que hace un repaso por las escenas más memorables, insólitas y ocurrentes de las telenovelas y series de la cadena de televisión.

El género dramático está lleno de personajes, escenas y situaciones que perduran en el tiempo, y que algunas veces se convierten incluso en motivos de frases locales, memes, y memorias inolvidables para sus seguidores.

“Más que nervios es una emoción, porque es un proyecto que hemos hecho con mucho amor y es tiempo de cuidar el bebé colectivo. Estamos emocionados de su nacimiento, es un contenido original, diferente y auténtico que está cargado de alegría y entretenimiento para que la gente que lo vea en su casa se divierta”, señaló Rodrigo Vidal en entrevista con Publimetro.

Estás en mi lista!, tendrá un conteo de todo tipo de situaciones o escenas de telenovelas y series, que ilustrarán las ocurrentes categorías que serán seleccionadas cada semana, tales como: El Golpe Avisa, Ay Doctor, Corazones Bajo Fuego, De Boda en Boda, Queridos Villanos, Como has Cambiado, Padres muy Padres y ni tan Padres, Corazones tras las Rejas, Madre sólo hay Una, Momentos de Pasión, De Boca en Boca, ¿Culpables o inocentes?, Y se hizo de noche, entre otros.

“El título se refiere a una lista de ranking de las mejores escenas de las telenovelas y super series. Se ha hecho una elección muy minuciosa de los programas de Telemundo de gran éxito en los últimos años, se tomarán a las buenas, malas, mártires, las mejores de peleas (…), hay un tema infinito en el mundo de la televisión pero todo con un sabor especial y sentimiento divertido, para eso estaremos Claudia la Gata y yo. Hay que recalcar que son puntos de vista, es diversión sana y jamás atacando”.

Durante su trabajo en las telenovelas en Televisa, Rodrigo Vidal, fue protagonista del programa Furcio que mostraba los errores durante las grabaciones.

Ahora no será el que provoque esos comentarios, sino el que exponga lo mejor de las producciones de Telemundo.

“En aquel programa conducido por Pedro Armendáriz lamentablemente tuve muchos apariciones (risas). Este programa no tiene nada que ver, porque lo que hacemos es al buscar las mejores escenas de las actuaciones y producciones. Los comentarios enriquecen no atacan, son puntos de vista y no critica destructiva sobre las producciones de la cadena como El señor de los cielos, la Reina del Sur, La querida del Centauro, Guerra de idolos, El Capo, entre otras”

El director, productor, actor y conductor mexicano señaló que la televisión está realizando varios cambios para competir.

“La cultura popular de las telenovelas sólo era de Televisa, pero ahora ya cambió y hay una libertad absoluta para hacer juicios propios”, concluyó Rodrigo Vidal.

Diviértete con @ClaudiaLaGatta, @elactor y su lista de los momentos más graciosos de tus telenovelas favoritas. #EstásEnMiLista pic.twitter.com/ugtkhcI8sS — Telemundo Int. (@TelemundoIntl) May 3, 2017

Estreno

7 de mayo a las 18:00 horas, a través de Telemundo Internacional.

Lo que viene

Rodrigo Vidal combina sus diferentes facetas de director, actor, productor y conductor.

“Tengo la fortuna de estar grabando una telenovela ( Enamorándome de Ramón) y estoy por estrenar la película dirigida y producida por mí: La familia es de mi ex. Me encanta tener mucho trabajo, pero si pudiera ir uno por uno sería mucho mejor, ya no es lo mismo 20 mosqueteros que 20 años después”, acto seguido corrigió en medio de risas, “¿viste lo que dije (risas)?, más bien los tres mosqueteros no 20 (risas)”.

Contenido relacionado: